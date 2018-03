Hydro vê como prioridade alumina para substituir produção no país

Oslo/Londres – A norueguesa Norsk Hydro vê como prioridade fontes alternativas de alumina para substituir os volumes de produção reduzidos em sua refinaria brasileira em Barcarena, no Pará, chamada Hydro Alunorte, afirmou à Reuters o presidente global da empresa, Svein Richard Brandtzaeg.

As autoridades brasileiras determinaram no fim de fevereiro que a Hydro Alunorte, maior produtora de alumina do mundo, reduzisse a produção pela metade até resolver problemas de poluição, levando a empresa norueguesa a declarar força maior, sem previsão para reiniciar a produção.

A Hydro Alunorte refina a bauxita para produzir alumina, que depois vira alumínio em fundições.

Em uma entrevista por telefone, Brandtzaeg disse que ainda não pode dizer quando poderá retomar 100 por cento de sua produção, mas que o diálogo com as autoridades brasileiras é “muito construtivo”.

O executivo disse ainda que a Alunorte tinha suprimentos para durar até o fim de abril, mas a obtenção de volumes extras era uma prioridade.

“Estamos buscando fontes alternativas no mercado internacional”, disse ele. “Fontes de volumes extras são uma prioridade.”

As ações da Hydro fecharam em queda de 1,6 por cento nesta quinta-feira.

Férias coletivas

A Norsk Hydro informou em nota nesta quinta-feira que dará férias coletivas por 15 dias para 400 empregados das operações de mineração da Hydro Paragominas a partir de 2 de abril, após autoridades determinarem a redução das operações da empresa.

A mina de bauxita da Hydro, em Paragominas, fornece bauxita para a maior produtora de alumina do mundo, a Hydro Alunorte, também da norueguesa, em Barcarena (PA).

Paralisações da Hydro Alunorte no Pará foram determinadas após um laudo do Instituto Evandro Chagas (IEC) apontar evidências de um despejo de efluentes no meio ambiente.

A Hydro informou ainda que está avaliando possíveis ações na Alunorte, em consequência do corte de 50 por cento da produção.

“O Ministério do Trabalho e Emprego foi informado sobre a decisão em 13 de março. A decisão também foi comunicada ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas dos Estados do Amapá e Pará (STIEAPA)”, disse a empresa, em nota publicada em seu site.

A Hydro é a maior empresa de alumínio da América do Sul, após a aquisição dos negócios de alumínio da mineradora Vale no Pará, em 2011. As operações de mineração em Paragominas começaram em 2007 e empregam aproximadamente 1.450 pessoas. A Hydro é proprietária integral da Mineração Paragominas.

(Reportagem de Terje Solsvik, em Oslo, e Barbara Lewis, em Londres; reportagem adicional de Marta Nogueira, no Rio de Janeiro)