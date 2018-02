Huawei testa 5G com 30 operadoras de rede

Barcelona – O presidente-executivo da Huawei disse nesta segunda-feira que o ritmo de venda para a rede sem fio 5G da próxima geração está avançado, com a fabricante chinesa de equipamentos de telecomunicações iniciando o desenvolvimento pré-comercial com mais de 30 operadores de rede.

Falando a repórteres no Mobile World Congress em Barcelona, o CEO Ken Hu também disse receber bem o “debate factual” sobrepreocupações de segurança que governos ou operadores e rede possam tem sobre ameaças de segurança de seus produtos.

A Huawei está forjando laços comerciais mais estreitos com grandes operadores de telecomunicações da Ásia, das Américas e da Europa, colocando-se em posição privilegiada para liderar a corrida global para as futuras redes 5G, apesar das alegações dos EUA de que a empresa representa uma ameaça à segurança.

A empresa, que gera cerca de metade de sua receita em China, está fazendo testes pré-comerciais 5G em muitas das maiores cidades do mundo, incluindo Seul, Tóquio, Londres, Milão e Vancouver no Canadá, disse Hu.

Possíveis benefícios comerciais a parte, esses acordos indicam que muitos países aliados dos Estados Unidos não compartilham as preocupações de segurança de Washington.

Perguntado sobre notícias de que o governo dos EUA levantou preocupações de segurança com o governo australiano sobre o papel da Huawei na montagem de redes de comunicação na Austrália, Hu disse que a empresa está disposta a trabalhar com as autoridades para aliviar as preocupações.

“Estamos muito felizes em conduzir discussões abertas e transparentes com o governo australiano e as operadoras de telecomunicações”, disse.

Um projeto de lei apresentado no Senado dos EUA neste mês pode barrar equipamentos da Huawei em qualquer rede governamental dos EUA para evitar espionagem chinesa. Hu rejeitou as preocupações de Washington de que seus produtos representam ameaças de segurança como “suspeitas infundadas”.

“Essas palavras não são baseadas em fatos sólidos e por isso lamentamos muito”, disse Hu a jornalistas quando perguntado sobre as preocupações.

A Huawei assinou acordos para testes de campo da tecnologia 5G com 45 operadores, disse o CEO, acrescentando que 2018 marcará o primeiro ano de comercialização de 5G.

O crescimento das redes sem fio da geração atual 4G atingiu o pico 2015, de acordo com analistas de mercado, e a indústria de equipamento móvel está contando com um novo ciclo de uma década de atualizações da rede para 5G por volta de 2020.