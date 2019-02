Huawei e Samsung devem resolver disputa de patentes no tribunal dos EUA

Hong Kong – A chinesa Huawei e a sul-coreana Samsung concordaram em resolver uma disputa de patente de dois anos nos Estados Unidos, segundo documentos judiciais.

As duas empresas entraram com uma moção conjunta em um tribunal de apelação dos EUA na terça-feira para pausar os procedimentos judiciais sobre suas disputas de propriedade intelectual, depois de chegarem a um acordo em 25 de fevereiro.

As duas maiores fabricantes de smartphones Android do mundo têm lutado nos tribunais dos Estados Unidos e da China desde 2016, com a Huawei alegando que a Samsung usou sua tecnologia de comunicações celulares sem autorização e injustificadamente atrasou um acordo de licenciamento.

A Samsung negou as acusações e acusou a Huawei de pedir taxas de licenciamento grosseiramente infladas, processando de volta a Huawei nos Estados Unidos.

O pedido conjunto na terça-feira não deu uma razão para o acordo pretendido. Ele pediu um prazo de 30 dias, após o qual as duas empresas esperam finalizar um acordo em que a Huawei cancelaria uma apelação. O caso iria originalmente a julgamento em setembro.

A Huawei e a Samsung não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.