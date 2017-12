Huawei e Nokia firmam acordo sobre patentes de smartphones

Helsinque – A Nokia assinou um contrato de licença de patente de smartphones válido por vários anos com a chinesa Huawei – sua rival no mercado de redes – obtendo acordos de royalties com todos os maiores fabricantes de celulares do mundo.

A empresa finlandesa disse nesta quinta-feira que começará a registrar receitas, incluindo um pagamento extraordinário, a partir do quarto trimestre. As duas empresas não forneceram detalhes financeiros adicionais do acordo.

A Nokia recentemente assinou acordos de licenciamento com fabricantes de celulares, incluindo Apple, Samsung Electronics, LG e Xiaomi.

O catálogo de patentes da Nokia cobre tecnologia que reduz a necessidade de componentes de hardware em um telefone, preserva a vida da bateria e aumenta a recepção de rádio, entre outros recursos.

Mais de 90 por cento da receita da Nokia vem de equipamentos de rede de telecomunicações, mas os pagamentos de licenciamento são altamente lucrativos, o que é especialmente bem-vindo, já que o negócio da rede está sofrendo com a queda da indústria.

“É um pacto significativo porque a Nokia agora tem acordos com todos os grandes fabricantes de celulares… O mercado de rede continuará difícil, mas a crescente receita de patentes irá compensá-lo”, disse o analista Mikael Rautanen da empresa de pesquisa Inderes.

Ele disse que a receita do acordo com a Huawei seria menor que a obtida com a Apple, que ele estimou em cerca de 250 milhões de euros (297 milhões de dólares) por ano.