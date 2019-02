Huawei deve aumentar suas receitas em 10% neste ano

Cingapura – A Huawei Technologies, segunda maior fabricante mundial de equipamentos de telecomunicações, disse nesta quarta-feira que está a caminho de aumentar suas receitas em 10 % em 2013, depois de um crescimento de 10,8 % nas vendas do primeiro semestre.

Huawei também disse que espera gerar uma margem de lucro de 7 a 8 % em 2013, ante cerca de 7 % no ano passado, segundo cálculos da Reuters.

“Nosso sucesso na primeira metade 2013 foi impulsionado principalmente pelo crescimento contínuo do negócio de redes de telefonia, pela expansão do negócio empresarial, e pelo crescimento acelerado do negócio de consumo”, disse a diretora de finanças da Huawei, Cathy Meng, em comunicado.

“A partir desses indicadores positivos, acreditamos que a Huawei gerará um desempenho e margens fortes na segunda metade deste ano”, acrescentou Meng.

O crescimento das vendas de Huawei no primeiro semestre foi superior à queda de 11,6 % nas receitas registrada pela rival ZTE Corp esta semana.