Huawei alerta que proibição dos EUA afetará receita

A gigante chinesa de tecnologia Huawei alertou nesta terça-feira, 30, que sua inclusão na lista negra dos Estados Unidos afetará o crescimento da receita no curto prazo, mesmo com a receita semestral crescendo 23% graças às crescentes vendas de smartphones na China.

Em seu primeiro balanço desde que Washington a colocou em uma lista que efetivamente proibiu empresas norte-americanas de fornecer a ela, a Huawei também disse que continua focada em melhorar o negócio global de smartphones que aguentou o impacto das interrupções da cadeia de fornecimento causado pela ação dos EUA.

O governo dos EUA alega que a empresa chinesa é um risco de segurança nacional, já que seu equipamento poderia ser usado por Pequim para espionar, o que a Huawei nega repetidamente.

O presidente da Huawei, Liang Hua, disse nesta terça-feira que a empresa continua confiante em sua capacidade de lidar com a lista negra e que sua implantação de produtos 5G não foi afetada. A empresa ganhou 11 contratos de 5G desde que a lista negra foi posta em prática, disse ele.

Analistas disseram que as fortes vendas domésticas de smartphones e os novos contratos de operadoras 5G estão ajudando a compensar o impacto da proibição de exportação que ameaça cortar o acesso da Huawei a componentes e softwares avançados dos EUA, como os aplicativos para Android, do Google.

A Huawei, que só começou a divulgar os resultados trimestrais este ano, disse que a receita no primeiro semestre subiu para 58,28 bilhões de dólares, mais rápido que o crescimento de 15% do ano anterior.

Os envios de seus smartphones aumentaram 24%, para 118 milhões de unidades, já que as vendas robustas na China mais do que compensaram a queda nas vendas globais.

De acordo com dados da Canalys, a Huawei expandiu sua liderança no mercado chinês de smartphones no segundo trimestre em mais de 10 pontos percentuais, para quase 40% do mercado, enquanto as vendas de smartphones no exterior tiveram uma ligeira queda ano a ano.