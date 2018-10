HSBC tem alta de 32% no lucro do 3º trimestre, a US$3,9 bilhões

Hong Kong – O banco britânico HSBC divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 3,9 bilhões no terceiro trimestre de 2018, 32% maior que o ganho de US$ 2,96 bilhões obtido em igual período do ano passado, graças a uma forte expansão em suas atividades de varejo e comerciais e de gestão de fortunas. A receita cresceu 6,3% na mesma comparação, a US$ 13,8 bilhões.

Os resultados superaram as expectativas de analistas, que previam lucro de US$ 3,07 bilhões e receita de US$ 10,67 bilhões entre julho e setembro, segundo pesquisa da FactSet.

Já o lucro ajustado antes de impostos do HSBC subiu 16,1%, a US$ 6,2 bilhões, desconsiderando-se diferenças cambiais e itens extraordinários. Fonte: Dow Jones Newswires.