Hotéis de luxo lançam cartões de crédito para conquistar alta renda

O mundo dos hotéis de luxo é bastante competitivo. Desde que a Marriott International adquiriu a Starwood para criar a maior empresa hoteleira do mundo em 2016, a consolidação tem sido a regra do jogo. E se nenhuma outra empresa ainda chegou perto de igualar o tamanho da Marriott, não é por falta de tentativa.

A Intercontinental Hotels and Resorts, por exemplo, adquiriu grandes nomes de luxo, como o Regent e o Six Senses. O Hyatt reforçou seu portfólio, adquirindo as empresas de hotéis de luxo Thompson e Alila e fazendo uma parceria com a Small Luxury Hotels of the World. E, embora não tenha feito exatamente uma grande aquisição, o Hilton está lançando novas marcas como Motto, Signia e Tru.

O que significa tudo isso? Programas de fidelidade mais abrangentes e melhores, cujos membros podem resgatar seus pontos em praticamente qualquer lugar do mundo. Agora, consequentemente, cartões de crédito mais poderosos, com valiosos benefícios baseados em gastos, são oferecidos particularmente a clientes de alta renda.

Se você não se importa muito com pontos, e está mais interessado em vantagens tangíveis ou status VIP, está com sorte. Esse é exatamente o tipo de valor agregado aos cartões de hotel de primeira linha de hoje. Isso tem um custo, geralmente uma taxa anual mais alta. O Bonvoy Brilliant American Express, do Marriott, e o Hilton Honors Aspire, também da bandeira American Express, custam US$ 450 por ano.

“Queríamos oferecer um cartão de crédito que refletisse a incrível abrangência do programa de fidelidade Marriott Bonvoy”, diz o vice-presidente do Marriott Global Card Program, David Patron. “Ao ouvir os comentários dos clientes e trabalhar junto com a American Express, criamos várias ofertas que são especialmente atraentes para aqueles que valorizam uma experiência de viagem de luxo.”

O Hilton Honors Amex Aspire, que foi lançado em janeiro de 2018, tem uma abordagem semelhante para atrair turistas de luxo. Com um bônus de inscrição que pode chegar a 150.000 pontos (o que é garantido se você gastar US$ 4.000 nos primeiros três meses), o cartão está fazendo uma jogada para reconquistar o tradicional Hilton. Os benefícios do Aspire são comparáveis, se não um pouco melhores, aos do Bonvoy Brilliant, o único truque é que as recompensas do Hilton exigem mais pontos para resgatar.

Mas, se a possibilidade de ganho é mais importante do que benefícios tangíveis, talvez você prefira um cartão de nível intermediário. Com multiplicadores de pontos melhores, eles podem compensar o fato de que muitos programas de fidelidade de hotel recentemente desvalorizaram seus prêmios.