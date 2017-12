Horizonte compra da Vale projeto Vermelho no Pará por US$ 8 mi

Londres – A Horizonte Minerals informou nesta terça-feira que fechou a compra do projeto de níquel e cobalto Vermelho no Brasil da Vale, por US$ 8 milhões.

A Horizonte, uma companhia de desenvolvimento de níquel listada no Reino Unido e no Canadá, afirmou que planeja levantar até 8,5 milhões de libras (US$ 11,4 milhões) por meio oferta de ações no Reino Unido e no Canadá para financiar o negócio.

Ao emitir 200 milhões de novas ações no Reino Unido cada uma a 3,5 pence, a companhia informou que pretende levantar 7 milhões de libras. Isso representa um desconto de 17% em relação ao preço de fechamento da segunda-feira em Londres.

A empresa acrescentou que pretende levantar mais 1,5 milhão de libras no Canadá, por meio da alocação privada de 42,9 milhões de ações.

O Vermelho, um projeto de 2 mil hectares localizado no Pará, foi aprovado pela Vale em 2005 e tem capacidade de produção anual de 46 mil toneladas de níquel e de 2.500 toneladas de cobalto, informou a Horizonte.

Além dos direitos sobre o projeto, a Horizonte adquirirá todos os dados do estudo de viabilidade da Vale.

O desenvolvimento posterior do projeto estará sujeito a que a companhia obtenha a licença de mineração requerida, disse a Horizonte.

Por volta das 6h (de Brasília), as ações listadas em Londres da Horizonte Minerals estavam em baixa de 8,3%, a 3,85 pence.