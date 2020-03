Honda suspende temporariamente fabricação de motos em Manaus

A fabricante de motos Honda comunicou que as atividades de sua fábrica em Manaus, no Amazonas, serão suspensas a partir do dia 27 de março, por causa da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. A empresa pretende retomar suas atividades no dia 13 de abril — com possibilidade de postergação para o dia 20.

Para isso, os funcionários diretamente envolvidos no processo produtivo vão entrar em férias coletivas a partir do dia 30 de março. Entre o dia 27 e 30, as jornadas vão ser compensadas com a utilização do banco de horas, como previsto na MP 927, editada pelo presidente Jair Bolsonaro no começo da semana.

Alguns profissionais das áreas administrativas serão colocados em regime de trabalho remoto e outros entrarão também em férias coletivas. As atividades que não puderem ser feitas remotamente serão executadas por um número mínimo de trabalhadores, seguindo as prevenções sanitárias para evitar a transmissão do vírus.

Nesta manhã, a fabricante de jóias Vivara, em teleconferência com analistas, também informou que deve suspender nos próximos dias a operação de sua fábrica em Manaus, já que as peças fabricadas conseguem abastecer o e-commerce da marca neste momento. Desde o último sábado, todas as lojas físicas foram fechadas.