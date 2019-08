Honda deixará de produzir automóveis na Argentina

A Honda anunciou nesta terça-feira, 13, que deixará de produzir, em 2020, automóveis em sua fábrica de Campana, na Argentina. Atualmente, a unidade produz o utilitário esportivo HR-V.

Em nota, a montadora informou que a planta continuará produzindo motocicletas. “Visando fortalecer a estrutura do negócio de automóveis, diante das abruptas mudanças da indústria automotiva ao redor do mundo, a Honda tem buscado reforçar a coordenação e colaboração inter-regional, otimizando a alocação e capacidade produtiva de automóveis globalmente”, destacou em comunicado.

A subsidiária da marca japonesa continuará atuando com a comercialização de automóveis e os serviços pós-vendas no país. A produção de motos na planta teve início em 2006 e, a de automóveis, em 2011. A unidade possui aproximadamente 1000 colaboradores.

A indústria automotiva na Argentina é forte e possui uma ampla integração com o parque produtivo brasileiro. Muitas peças e veículos produzidos no Brasil são exportados para lá, e vice-versa. Mas o país vizinho vem passando por uma profunda crise econômica. Nesta segunda-feira, 12, o governo local anunciou o aumento da taxa de juros em 10 pontos percentuais, para 74% ao ano, para conter a volatilidade do dólar.