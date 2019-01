Homem mais rico da Ásia lança plataforma de comércio eletrônico

O homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani, anunciou nesta sexta-feira detalhes de sua nova plataforma de negociação online, com a qual seu conglomerado – com atividades nos setores de petróleo a telecomunicações – disputará com a Amazon ou o Walmart no crescente mercado indiano de e-commerce.

Ambani, que preside seu grupo Reliance Industries, lançará a plataforma no estado indiano de Gujarat antes de estendê-la a todo o país.

“A Jio e a Reliance Retail vão lançar uma nova plataforma de negócios para beneficiar os 1,2 milhão de varejistas e lojas em Gujarat”, afirmou se Ambani em uma reunião com a presença do primeiro-ministro Narendra Modi.

Ambani, de 61 anos, desenvolveu nos últimos meses seus planos para ganhar participação de mercado no comércio eletrônico, onde estão os gigantes americanos Amazon e Walmart.

As vendas via e-commerce na Índia devem triplicar até 2022, quando deverão ultrapassar a barreira dos US$ 100 bilhões, segundo o grupo de pesquisa industrial NASSCOM e a PricewaterhouseCoopers.