Hipermercado Big passa a aceitar cartão de auxílio emergencial de R$ 600

A partir desta terça-feira, 12, a rede de hipermercados Big (antigo Walmart) passa a aceitar o cartão de débito virtual da Caixa Elo, em que é depositado o benefício de 600 reais do programa de auxílio emergencial do governo. Isso será possível porque o grupo Big fez uma parceria com a credenciadora Cielo, que desenvolveu um aplicativo para o terminal inteligente LIO em apenas dois dias.

Por meio dessa maquininha, vendedores dos 400 hipermercados poderão inserir os dados do cartão de débito do beneficiário (número, validade e código de verificação) na máquina e finalizar a transação em segundos. Ao todo, o Big contará com 1.000 terminais LIO para realizar as vendas.

“Com esta solução, os beneficiários terão a possibilidade de usar o saldo do cartão diretamente nas máquinas LIO, reduzindo a necessidade de os beneficiários terem de enfrentar longas filas para sacar os recursos nas agências bancárias” afirma Paulo Caffarelli, presidente da Cielo.

Além das compras com o cartão em estabelecimentos físicos, clientes da Cielo no e-commerce já realizam vendas para os beneficiários do cartão virtual da Caixa. Em breve, todos os comerciantes que utilizarem o Super Link, que permite o pagamento à distância, também poderão realizar vendas aos portadores do cartão virtual.