Hewlett-Packard anuncia lucro de US$ 1,4 bilhão

Palo Alto, Califórnia – A Hewlett-Packard informou que teve um lucro líquido de US$ 1,4 bilhão no primeiro trimestre fiscal de 2014 (novembro/janeiro), ou US$ 0,74 por ação, após um lucro de US$ 1,6 bilhão no mesmo período do ano fiscal anterior (US$ 0,82 por ação).

Excluídos itens extraordinários, o lucro foi de US$ 1,7 bilhão, ou US$ 0,90 por ação. A receita ficou em US$ 28,2 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2014, de US$ 28,4 bilhões no mesmo período do ano anterior.

O informe de resultados da Hewlett-Packard foi divulgado depois do fechamento do mercado de ações.

Na sessão desta quinta-feira, 20, as ações da empresa fecharam em alta de 2,51%. No after hours, após a divulgação do balanço, elas recuaram 0,20%.