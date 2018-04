Hering registra lucro líquido de R$ 34,313 mi no 1º trimestre

São Paulo – A Cia Hering registrou lucro líquido de R$ 34,313 milhões no primeiro trimestre de 2018, montante 9,3% menor que o apurado em igual intervalo do ano passado. A empresa atribuiu a queda ao menor resultado financeiro, devido à diminuição da taxa de juros.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 45,299 milhões entre janeiro e março, com expansão de 7,2% em um ano. A margem Ebitda subiu 0,3 ponto porcentual entre os períodos para 13,2%.

A receita líquida de vendas totalizou R$ 343,803 milhões nos primeiros três meses do ano, com alta de 4,7% ante um ano.

O resultado financeiro foi positivo em R$ 8,5 milhões, com queda de 32,7%, devido a retração de 29,0% em receita financeira em razão do menor volume de receita com juros provenientes de aplicações, resultado da diminuição da taxa DI/Selic e da redução do caixa médio do período, destacou a empresa no release de resultados.