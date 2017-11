Hering passa a oferecer pagamento por celular

Karina Campos, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A companhia de roupas Cia Hering acaba de fechar uma parceria inédita com o Google para oferecer pagamentos via ‘mobile’.

A partir de agora, os clientes que comprarem em qualquer loja das marcas Hering poderão utilizar o Android Pay, novo aplicativo de pagamento do Google, para pagar suas contas via celular.

As lojas das marcas Hering Store, Hering Kids, PUC e DZARM são as primeiras lojas de vestuário do Brasil a oferecer esse tipo de praticidade.

O serviço já está à disposição nas lojas de todo o Brasil. Com a ferramenta, o usuário precisará apenas cadastrar seus cartões de crédito e débito no aplicativo.

Durante a compra, o cliente realizará o pagamento aproximando o celular dos terminais.Para utilizar o aplicativo, basta desbloquear o smartphone e aproximá-lo do terminal de pagamento.

Não é necessário mantê-lo aberto. Para instalar o aplicativo, é necessário ter sistema operacional Android 4.4 ou superior, com a tecnologia NFC e Host Card Emulation.