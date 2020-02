Heineken faz recall de lotes de long neck com problemas na garrafa

São Paulo — A Heineken anunciou um recall voluntário para garrafas da cerveja long neck 330ml depois de identificar uma alteração na embalagem da bebida. A empresa constatou que algumas garrafas de lotes específicos podem soltar lascas de vidro do bocal no momento da abertura, podendo causar lesões ou a ingestão por acidente de pedaços do material.

Segundo a cervejaria, a alteração ocorre em apenas 0,3% das embalagens dos lotes em questão. “Apesar da baixa probabilidade, mas colocando a segurança do consumidor em primeiro lugar, decidimos iniciar o recall de forma voluntária”, afirmou a empesa.

Para identificar se o produto comprado faz parte do lote com alteração, basta o consumidor conferir se na parte inferior da garrafa constam as iniciais “CH” em alto-relevo.

A recomendação da empresa é para que a abertura do produto seja feita com cuidado, e, caso o cliente identifique algum problema no bocal da garrafa, entre em contato pelo 0800 885 2462 ou pelo e-mail faleconosco@heineken.com.br para realizar a substituição da cerveja ou pedir o reembolso.

A marca garante que o líquido não foi comprometido e que a alteração fica restrita às garrafas, e indica ainda que todas as Heineken long neck 330ml que não fazem parte dos lotes específicos, assim como qualquer outro produto do grupo, podem ser consumidas normalmente.

O problema com as garrafas já foi corrigido e a Heineken afirma que o ocorrido não deve interferir nas vendas da cerveja. “Os lotes em questão correspondem a uma quantidade muito pequena quando comparada ao volume total de Heineken long neck, o que não representa qualquer impacto de disponibilidade do produto no mercado”.