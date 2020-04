Heineken e Unilever vão produzir higienizador e doar para favelas

A Heineken Brasil e a Unilever anunciaram uma parceria para auxiliar comunidades na prevenção contra a covid-19. As empresas se uniram para produzir um lote especial do limpador Cif Higienizador + Álcool, voltado à higienização e desinfecção de todos os tipos de superfícies, que será distribuído em 210 favelas de São Paulo.

A parceria, informou a cervejeira, visa unir esforços para reduzir a propagação da pandemia no Brasil com um produto desenvolvido para limpar os ambientes.

A edição especial para doação será produzida com álcool originado das cervejarias Heineken; o agente bactericida, de Cif; as garrafas, com o apoio da PQS e Braslapla e, os rótulos, por CCL e Universal. A Westrock fabricará as caixas para transporte, Alemolde fará as tampas e CRX e Trident participaram com a arte que estampa o produto.

A ação terá o suporte da Central Única de Favelas, que será responsável por fazer o produto chegar às famílias em todo o Estado de São Paulo, a partir desta segunda quinzena de abril.

“Por meio dessa iniciativa, conseguimos viabilizar a participação de fornecedores e parceiros que queriam genuinamente contribuir com a prevenção da doença e com a segurança das pessoas, mas não sabiam como”, diz Eduardo Campanella, vice-presidente de marketing da Unilever Brasil, em nota.

Mauricio Giamellaro, presidente da Heineken do Brasil, destaca a importância desse tipo de ação neste momento. “Acreditamos que juntos podemos ser mais fortes, contribuindo no combate a essa pandemia que impacta a todos”, disse em comunicado.