Heineken anuncia parceria bilionária com maior cervejaria da China

Pequim – A cervejaria holandesa Heineken anunciou nesta sexta-feira, 3, uma parceria com a China Resources Beer Holdings, maior cervejaria da China, à procura de consumidores no maior mercado de cerveja do mundo em volume.

O acordo com a China Resources Beer Holdings, que é controlada pelo governo, deve dar à cervejaria holandesa acesso a uma extensa rede de distribuição em um mercado competitivo, onde até agora tem uma presença mínima.

Pelo acordo, a Heineken assumirá uma participação de 20,67% na China Resources Beer Holdings, atualmente de propriedade da China Resources Enterprise, por US$ 3,1 bilhões, enquanto vende seus negócios na China para a cervejaria por cerca de US$ 305 milhões.

A empresa chinesa vai licenciar a marca Heineken no mercado interno e adquirir uma participação de 0,9% na cervejaria europeia por cerca de US$ 538 milhões.