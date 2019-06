Hapvida fecha acordo para comprar rival Grupo América por R$ 426 milhões

A operadora de planos de saúde Hapvida fechou acordo para a aquisição do rival Grupo América por 426 milhões de reais, de acordo com fato relevante no domingo.

O movimento ressalta a agressiva estratégia de aquisição da Hapvida para crescer e expandir geograficamente após uma oferta pública inicial em 2018. No mês passado, concordou em adquirir o grupo São Francisco Saúde por 5 bilhões de reais.

O Grupo América tem uma carteira atual de planos de saúde com cerca de 190 mil clientes.

A Hapvida disse que pagaria 376 milhões de reais pelo Grupo América. Esse montante deduz 50 milhões de reais em dívidas e contingências potenciais.