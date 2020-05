Hamburgueria Johnny Rockets aposta R$ 10 mi em delivery e busca aquisições

Para a rede de hamburguerias Johnny Rockets, o aumento do delivery deve se manter mesmo depois da pandemia do novo coronavírus. A empresa está tão certa dessa tendência que irá investir cerca de 10 milhões de reais em cinco dark kitchens, cozinhas voltadas apenas para entregas, sem espaço de salão para o público. Além disso, irá abrir duas lojas com drive thru, as primeiras nesse modelo na América Latina.

Antes da pandemia, o delivery representava 15% das vendas da empresa. Agora, duas lojas das 25 estão fechadas e as outras operando apenas por meio de entregas, representando cerca de 45% das vendas de antes da pandemia. No mês de abril, a empresa chegou a cerca de 80 mil entregas.

As dark kitchens devem ampliar ainda mais as vendas por delivery e ampliar o raio de atuação – as estruturas serão montadas apenas em praças onde a rede Johnny Rockets ainda não tem restaurantes.

O custo de uma dark kitchen também é menor que o de um restaurante. Se uma unidade completa, com drive thru, exige investimento de 1,5 milhão de reais, uma cozinha voltada a entregas sai por cerca de 150 mil reais. Além disso, a empresa espera abrir duas unidades com drive thru nas regiões Sul e Nordeste do Brasil.

As inaugurações estão previstas para o segundo semestre, período em que as medidas de isolamento social devem ter perdido força. “Mesmo assim, achamos que as pessoas serão cautelosas em relação a frequentar estabelecimentos. Por isso vamos ampliar os projetos para delivery e drive”, diz o diretor geral Alan Torres.

De acordo com ele, os produtos da Johnny Rockets têm uma vantagem em relação a novos concorrentes. Hambúrgueres e pizzas mantêm a qualidade mesmo durante as entregas e são atraentes aos consumidores, que não preparam esses pratos em casa com tanta frequência.

O custo de operar por meio de delivery é mais alto. Há o custo de embalagens e da taxa cobrada pelas empresas de entrega. Além disso, com mais restaurantes e lanchonetes entrando nas plataformas de delivery, a concorrência fica maior, bem como o uso de promoções.

Para a Johnny Rockets, a operação de delivery deve levar alguns meses para chegar ao breakeven, ou ao equilíbrio entre despesas e receitas.

Aquisições à vista

Novos modelos e formatos não são os únicos planos de expansão da Johnny Rockets. Com o mercado de lanchonetes e restaurantes fragilizado depois da quarentena imposta pela pandemia, a Johnny Rockets irá às compras. “A empresa já vinha provisionando para comprar outra marca internacional no Brasil, deve retomar as conversas para essa aquisição”, afirma Torres.

Há uma divisão nova na empresa, criada apenas para identificar oportunidades de aquisição. “Tínhamos duas opções. Perder o investimento que já foi feito no Brasil, ou continuar a investir de forma acelerada, sabendo que esse momento irá passar”

Segundo o diretor, uma das forças da marca é sua atitude conservadora em relação ao caixa. A empresa cresceu, nos últimos anos, sem tomar empréstimos, apenas usando a geração de caixa.

Por isso, está em uma posição financeira mais confortável agora, diz. Esse caixa, bem como a abertura para tomar crédito , deverão ajudar a companhia nos planos de expansão por aquisição.