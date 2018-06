Há um sabotador dentro da Tesla, diz Elon Musk

São Paulo – Na segunda-feira à noite, todos os funcionários da Tesla receberam o mesmo email de seu presidente, Elon Musk. A mensagem dizia que havia um funcionário que havia conduzido uma sabotagem bastante extensa e prejudicial às operações da empresa.

Entre os desvios, ele havia mudado códigos do sistema usando nomes de usuário falsos e exportado dados altamente sensíveis para terceiros, ainda desconhecidos. “A extensão total de suas ações ainda não está clara, mas o que ele admitiu até agora é bem ruim”, escreveu Musk.

O que motivou o colaborador, de acordo com Musk, foi vingança. “Ele declarou que a motivação foi que ele queria uma promoção, que não recebeu. À luz dessas ações, não promovê-lo foi definitivamente o movimento certo.”

O executivo ainda não sabe se o funcionário estava trabalhando sozinho ou com outra organização, mas o e-mail mostra que ele suspeita de empresas concorrentes. “Como vocês sabem, há uma longa lista de organizações que querem que a Tesla morra”, escreve.

Entre os suspeitos, estão investidores de curto-prazo de Wall Street, que já perderam muito dinheiro com a companhia e “devem perder ainda mais”, e empresas de óleo e gás, que veem o avanço dos carros elétricos da Tesla com maus olhos. “Há rumores de que essas companhias às vezes não são legais”, brinca ele.

Esta é uma semana bastante sensível para a montadora. Ela deve chegar à marca de 5 mil carros Model 3 fabricados por semana. A velocidade da produção é um de seus grandes gargalos, já que a lucratividade futura da Tesla depende de aumentar as vendas do sedã com preço acessível, base da estratégia da empresa.

Além de não entregar a produção prometida, os preços também não estão em linha com os planos futuros da empresa. Questionado via Twitter sobre quando o consumidor poderia comprar um Model 3 a 35 mil dólares, promessa antiga de Musk, o empresário respondeu que o projeto precisará esperar.

“Agora, o Model 3 de baixo custo levaria a Tesla a perder dinheiro e morrer”, escreveu o empresário. O preço atual é de quase 80 mil dólares.

Para coroar os problemas da empresa e do visionário, a Tesla ainda não lucrou, para desespero dos investidores. Apenas no ano passado, ela perdeu US$ 2,24 bilhões, 189,7% a mais que em 2016.