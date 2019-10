Há espaço para reduzir juro ao consumidor, diz presidente do Santander

São Paulo – A turbulência política que assola o Brasil não tirou o otimismo do presidente do Santander, Sérgio Rial. Para o executivo, a citação do presidente Jair Bolsonaro no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco não está no radar dos agentes econômicos, que estão mais atentos a dados. “O Brasil está em momento de inflexão (de crescimento). O Congresso tem um protagonismo de reformas, e os três poderes estão trabalhando de forma coerente. Estamos no caminho certo de redução de assimetrias”, diz Rial, em conversa com jornalistas nesta quarta-feira (30).

Para ele, 2020 já começa com aumento do produto interno bruto (PIB). “Estamos vendo cadeias sendo reconstruídas como a de petróleo. Falamos em leilões, mas não falamos nas pequenas e médias empresas que fazem parte desse segmento. A construção civil também está retomando os grandes lançamentos. E vemos investimentos em infraestrutura, com o marco do saneamento. É claro que ainda existe muita ociosidade no Brasil, mas vamos ver menos ociosidade”, acredita.

Nesse sentido, o executivo espera que as taxas de juros ao consumidor continuem caindo, em linha com a Selic que vem recuando ponto a ponto nas últimas reuniões promovidas pelo Comitê de Políticas Monetárias (Copom). Nesta quarta-feira, a autoridade monetária deve anunciar mais um corte, possivelmente de 0,5 ponto percentual, levando a principal taxa de juros do país para 5% ao ano. “O spread (diferença entre a taxa cobrada pelo banco para tomar dinheiro e a taxa de financiamento) vai continuar caindo, e isso vai fazer com que o financiamento caiba no orçamento familiar do brasileiro”, afirma. “As linhas de financiamento imobiliário, por exemplo, estão em patamares (de juros) nunca antes vistos. Isso é oportunidade.”

O Santander espera crescer em frentes como crédito a agronegócio – segmento dominado pelo Banco do Brasil – e de financiamento de veículos. “Também esperamos crescer nas áreas de cartões como emissores principalmente e na área de investimentos. O brasileiro vai ter de diversificar os ativos, e estamos nos posicionando com oferta mais integrada, mais conectada no mundo”, acrescenta.

Para Rial, não é impensável ter 10 milhões de investidores no Brasil. “Não é algo para 2020, mas praticamente dobramos a base de investidores na bolsa nos últimos dois anos. Pode ser que cheguemos a esse número daqui a seis ou sete anos. Essa é a democratização do capitalismo, que é fundamental para a estrutura do país.”