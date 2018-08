Gustavo Borba renuncia ao cargo de diretor da CVM

Brasília – O governo federal exonerou Gustavo Rabelo Tavares Borba do cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. A exoneração está publicada no Diário Oficial da União (DOU) e se deu “em virtude de renúncia” do diretor. A exoneração tem vigência a partir do dia 12 de setembro.