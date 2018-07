Guia EXAME Diversidade mapeia iniciativas nas empresas brasileiras

São Paulo – Mapear as iniciativas voltadas à diversidade nas grandes empresas do Brasil. Essa é a proposta do Guia EXAME Diversidade, iniciativa inédita de EXAME em parceria com o Instituto Ethos, instituição precursora na inserção da diversidade como elemento essencial da gestão empresarial. As inscrições para participar do Guia já estão abertas e seguem até 31 de agosto.

O Guia Exame Diversidade 2018 vai avaliar o nível de maturidade das empresas na promoção da diversidade e na inclusão de pessoas LGBTI+, mulheres, negros e portadores de deficiência. No total, são 11 itens de avaliação: estratégias para a promoção da diversidade e inclusão, diversidade e governança, cultura organizacional, acessibilidade, gestão da inclusão na cadeia de suprimentos, relacionamento com clientes e consumidores, programa de diversidade, inclusão de pessoas com deficiência, promoção da equidade de gênero, promoção da equidade racial e promoção dos direitos LGBTI+.

“Além da identificação das ações desenvolvidas, a avaliação irá considerar o desempenho quantitativo das empresas, que vão apresentar o perfil de diversidade da liderança e de seus quadros funcionais. Entendemos que a disponibilização de dados para o processo será, nessa primeira edição, um desafio. Nesse sentido, o peso da avaliação dos dados quantitativos e qualitativos será de 30% e 70%, respectivamente”, diz Cristiane Mano, editora executiva de EXAME e responsável pelo Guia.

A avaliação será realizada em fases entre os meses de julho e agosto. A primeira etapa consiste no preenchimento do questionário. Na sequência haverá análise do desempenho, apuração jornalística e avaliação por especialistas. No final, os resultados do levantamento serão divulgados, assim como os nomes das empresas que tiverem se destacado nele. Durante o processo, serão promovidos webinars e discussões para esclarecer dúvidas e orientar as empresas no envio das informações.

O relatório será feito com apoio e parceria de cinco organizações que promovem a diversidade e a inclusão nas empresas brasileiras: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert), Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero, Fórum LGBT, Movimento Mulher 360 e Rede Empresarial de Inclusão.

Para mais informações acesse http://abr.ai/diversidade-2018-pre.