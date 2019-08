Guedes, Salles e Doria confirmados em premiação de Melhores e Maiores

O ministro da Economia, Paulo Guedes, fará o discurso de fechamento da premiação de Melhores e Maiores, de EXAME, a ser realizada na noite desta segunda-feira, em São Paulo. O evento, realizado desde 1974, é a mais tradicional premiação do capitalismo brasileiro, e premia as mil maiores empresas, os maiores grupos e os destaques do agronegócio no país.

Este ano, além de Guedes, estarão presentes o governador de São Paulo, João Doria, que fará o discurso de abertura, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Salim Mattar, secretário especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados do Ministério da Economia e Paulo Uebel, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, também confirmaram presença

Guedes deve destacar as medidas do governo para gerar confiança no longo prazo e também para impulsionar a economia no curto prazo. Além da aprovação da reforma da Previdência, maior bandeira da atual gestão, o governo prepara um pacote de privatização de nove estatais, além de medidas para agilizar a economia no curto prazo.

O governo chega ao fim de agosto pressionado pelas decrescentes previsões de crescimento do PIB – nesta segunda-feira, em nova redução, o boletim Focus, do Banco Central, previu avanço de 0,8% para a economia em 2019. Com os ambientes político e econômico carregados de incertezas, o índice Ibovespa fechou novamente em queda nesta segunda-feira, com baixa de 1,27%; o dólar, em alta, fechou em 4,14 reais.

No campo ambiental, Salles chega ao evento de EXAME pressionado por uma onda de cobranças internacionais sobre a preservação da Amazônia. O ministro deve aproveitar o evento para destacar as medidas de curto e longo alcance de sua pasta.

Melhores e Maiores vai mostrar que, apesar do contexto econômico desafiador, as 500 maiores empresas do país cresceram 9% em 2018 e aumentaram seu lucro em 123%, para 63 bilhões de dólares. Conseguiram tal feito com melhoria da eficiência nos anos anteriores. É a receita de gestão que, agora, a equipo econômica tenta levar para o governo.