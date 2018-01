Grupo SEB fecha acordo para controlar o Colégio de A a Z no Rio

São Paulo – O Grupo Sistema Educacional Brasileiro (SEB) anunciou nesta segunda-feira acordo para aquisição do controle societário da escola premium de ensino médio e pré-vestibular Colégio de A a Z, no Rio de Janeiro.

A empresa não revelou os valores do negócio, mas o presidente do Grupo SEB, Chaim Zaher, disse à Reuters nesta segunda-feira que o plano é investir até 2019 entre 30 milhões e 40 milhões de reais na expansão da marca da escola carioca, bem como na introdução de educação bilíngue e novas metodologias.

“Faz cinco anos que estou ensaiando para entrar aqui no Rio de Janeiro com nome próprio, mas é um mercado muito bairrista, então tivemos que entrar com grupo local”, contou Zaher, acrescentando que manterá a proposta pedagógica e os quatro fundadores do Colégio A a Z na gestão.

O empresário chegou a ser o principal acionista da Estácio Participações, segundo maior grupo de ensino superior do país, mas foi gradativamente reduzindo sua fatia na empresa e saiu completamente do negócio no segundo semestre de 2017.

Em meados de agosto, Zaher levantou aproximadamente 430 milhões de reais com a venda de cerca de 7 por cento da Estácio para a gestora de fundos de private equity Advent, após o conselho propor uma reforma estatutária que ele classificou como ‘ducha de água fria’ para os planos de elevar sua participação na companhia.

Com cerca de 45 mil alunos em 39 unidades distribuídas em nove Estados, o Grupo SEB neste momento segue focado na educação básica, mas o executivo ressaltou que a marca do Colégio A a Z pode ser usada no futuro para abertura de cursos superiores no Rio de Janeiro.

Atualmente, a companhia atua em educação superior por meio do Centro Universitário Unidombosco, em Curitiba, e da Escola Paulista de Direito (EPD). De acordo com Zaher, o Grupo SEB ainda aguarda autorização para abrir unidades da Uniseb em Ribeirão Preto (SP) e Rio Preto (SP) em 2019.

“Estamos de olho no ensino superior. Com a venda da Estácio tenho a autonomia e a vontade para montar curso superior, mas diferenciado, não quero concorrer com a Estácio”, comentou o empresário.

Além do Rio de Janeiro, ele afirmou que o Grupo SEB também está atento a oportunidades de negócios nas outras capitais brasileiras em que ainda não atua, incluindo Recife, Fortaleza e Porto Alegre.

A aquisição do controle societário do Colégio A a Z, que hoje conta com cerca de 3 mil alunos e oferece do 9º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio, se soma a uma série de investimentos feitos nos últimos meses pelo Grupo SEB.

Em fevereiro do ano passado, a companhia assumiu uma participação de 95 por cento nas operações da canadense Maple Bear na América do Sul, em acordo de 160 milhões de reais que deu início à internacionalização do grupo.