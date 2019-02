Assaí é a bandeira que mais cresceu no Grupo Pão de Açúcar

São Paulo – Nos últimos trimestres, o foco do Grupo Pão de Açúcar havia sido principalmente o modelo de proximidade, com as bandeiras Minuto Pão de Açúcar e Minimercado Extra.

As lojas de bairro custam menos e estavam mais próximas do consumidor. Além disso, a loja Minuto Pão de Açúcar, por ser voltada para as classes AB, também tem uma rentabilidade maior.

No entanto, esse ano o formato que mais cresceu foi justamente o oposto, o maior em espaço de vendas do grupo. O atacarejo Assaí alcançou receitas de R$ 3,15 bilhões, 36,2% maiores do que no mesmo trimestre do ano anterior.

O formato tem a maior área construída dentro do grupo, voltado tanto para pequenas e médias empresas que revendem seus produtos quanto o consumidor final.

Esse trimestre, o Assaí se tornou a bandeira com a maior participação nas vendas totais, com 32% de participação nas receitas. No último trimestre de 2015, foram abertas 7 lojas e, para 2016, estão previstas de 12 a 15 novas unidades.

“Entramos em regiões onde a população não tinha acesso a esse modelo. Por isso o desempenho das novas lojas tem crescido tão rápido”, afirmou Belmiro Gomes, presidente da rede.

De acordo com ele, a crise também tem um papel no crescimento da bandeira, com mais pessoas procurando os menores preços.

O segmento alimentar foi mais resistente à crise dentro do grupo, tendo crescido 10,9%, ao contrário do setor de eletroeletrônicos e móveis, que decaiu 5,5%, afirmou Ronaldo Iabrudi, diretor-presidente da empresa.

Confira no gráfico abaixo o número de lojas de cada modelo nos últimos trimestres. As lojas de Proximidade incluem Minuto Pão de Açúcar e Minimercado Extra.

//e.infogr.am/01acc720-5a20-4a20-818f-4307868efb45?src=embed

Preços extremamente agressivos

O Extra colocou em prática uma estratégia agressiva de preços. Desde março, a estratégia 1, 2, 3 Passos da Economia oferece mais de mil produtos com descontos progressivos começando em 20%.

A varejista espera que, dessa forma, o fluxo de pessoas aumente nas lojas da bandeira, tanto em hipermercados quanto supermercados.

A empresa está firmando acordos com fornecedores, para decidir quais produtos serão vendidos com desconto.

Ainda que o preço mais baixo possa impactar tanto a varejista quanto o fornecedor, Luis Moreno, presidente da categoria Multivarejo, acredita que o aumento do volume irá compensar essa perda.

“O aumento de fluxo e de itens na cesta irá diluir o custo e melhorar a rentabilidade”, disse ele.

“Hoje, os consumidores vão a diferentes mercados buscando as melhores ofertas. Queremos que saibam que podem fazer a compra do mês aqui, poque há produtos com descontos em todas as categorias.”

Confira abaixo as receitas de cada segmento do Grupo Pão de Açúcar. O Multivarejo inclui as bandeiras Pão de Açúcar, Extra, Minuto Pão de Açúcar e Minimercado Extra.

//e.infogr.am/9a7789a1-7eb5-4bef-95a5-0d81806cf2ba?src=embed