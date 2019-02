Grupo Pão de Açúcar aposta em pequenos shoppings

São Paulo – O GPA Malls, unidade de negócios imobiliários do Grupo Pão de Açúcar, inaugurou nesta quinta-feira seu segundo empreendimento da bandeira Conviva, de shoppings de vizinhança, com investimento inicial de 16 milhões de reais.

Localizado em Belo Horizonte, o Conviva Minas é resultado da expansão e revitalização da galeria comercial de uma unidade do Extra Hiper na capital mineira.

Com o empreendimento, o Grupo Pão de Açúcar dá prosseguimento à estratégia de otimizar o retorno sobre seu patrimônio, aumentando as áreas de imóveis que podem ser alugadas a terceiros.

Em junho, a companhia lançou o Conviva Américas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com investimento inicial de 40 milhões de reais.

Segundo o Pão de Açúcar, o Conviva foi concebido para preencher o espaço entre o comércio de rua e os grandes centros de compra, com a oferta de espaços a “custos bastante competitivos aos lojistas, e com o diferencial do alto fluxo de clientes já gerado pelas lojas do Grupo Pão de Açúcar”.

Em nota, a maior varejista do país acrescentou que dará continuidade à expansão de empreendimentos com a marca, sem detalhar o número de unidades envolvidas ou o prazo para o desenvolvimento do plano.

“(Os lançamentos) seguirão a mesma linguagem e padrão de qualidade, sempre de acordo com a vocação imobiliária de cada região”, disse a empresa.

O Conviva Minas conta com 12,2 mil metros quadrados de área bruta locável, semelhante ao Conviva Américas, que possui 12,5 mil metros quadrados para locação.

Além do hipermercado Extra, o empreendimento mineiro terá mais duas lojas âncoras –incluindo uma unidade do Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH)– e outras 79 lojas satélites, incluindo redes de fast food como Burger King e Subway, além de lotérica, salão de beleza e academia.