Grupo francês firma contrato com Sabesp para reduzir vazamentos em SP

Paris – O grupo francês Suez anunciou nesta terça-feira a assinatura de um contrato com a Sabesp, a empresa pública de gestão de água no estado de São Paulo, avaliado US$ 1,4 milhão, para reduzir os vazamentos na zona leste da capital paulista.

Além disso, a Suez anunciou que firmou contratos de serviços de gestão de recursos hídricos e de tratamento de águas residuais no México e no Chile.

O maior contrato foi assinado no Chile, onde a Suez ficará responsável pela modernização de duas estações de tratamento de águas residuais em Santiago, que supõem um investimento inicial de US$ 58,5 milhões. Além disso, o grupo firmou outros dois compromissos, que somados chegam a US$ 15,2 milhões, com uma empresa agrícola especializada na produção de nozes e com uma companhia de mineração, segundo comunicado do grupo.

No México, a companhia francesa assinou um acordo avaliado em US$ 2,7 milhões com a cidade de Querétaro para a instalação de um dispositivo para melhorar a gestão técnica e comercial dos serviços de água.

As regiões da América Latina e do Caribe representam 6% do faturamento global da Suez, que tem um estafe de mais de 6.600 funcionários na região, de um total de 90 mil em todo o mundo.