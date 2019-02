Grupo Estado encerra parceria com Infoglobo no ZAP

São Paulo – O Grupo Estado e a Infoglobo encerraram a parceria que mantinham desde 2001 no ZAP, operação de classificados na Internet. A Infoglobo adquiriu os 50% da companhia que pertenciam ao Grupo Estado, ficando com 100% do controle.

A compra da participação será submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para aprovação final.

“Foi um período de mútua colaboração entre as empresas. Vamos voltar a investir nesse segmento com foco na marca Estadão, que é praticamente sinônimo de classificados eficientes”, diz Francisco Mesquita Neto, diretor-presidente do Grupo Estado. “A estratégia é focar na nossa marca principal, levando sua reputação e imagem também para as transações digitais”, acrescenta Mesquita Neto.