Grupo Clealco, de açúcar e etanol, pede recuperação judicial

São Paulo – O grupo Clealco, um dos mais tradicionais do setor sucroenergético brasileiro, dono de três usinas no Estado de São Paulo, entrou com pedido de recuperação judicial nesta terça-feira, segundo comunicado da companhia.

A empresa afirmou que o pedido foi protocolado na Comarca de Birigui (SP) visando “preservar a condição operacional da companhia e readequar seu passivo de forma a sustentar um fluxo financeiro que garanta a capacidade de pagamento dos compromissos firmados”.

O grupo ressaltou que empenhou “significativos esforços” nos últimos meses para superar as dificuldades econômicas e operacionais, bem como impulsionar a performance, maximizar a produtividade e atenuar custos.

Em agosto do ano passado, por exemplo, a Reuters revelou que a empresa havia chegado a um acordo com bancos para refinanciar quase 1 bilhão de reais em dívidas.

“Contudo, o cenário comercial de extrema adversidade, decorrente de uma contínua deterioração dos preços do açúcar VHP no mercado internacional, que reduziu ainda mais a rentabilidade do negócio, e a quebra de safra da cana, ocasionada por intempéries climáticas, trouxeram impactos severos”, disse o Clealco, em nota.

A companhia disse esperar que seja bem-sucedida a aprovação de um plano de recuperação judicial “que permita ganho de valor e o cumprimento dos compromissos firmados”.

O grupo Clealco possui capacidade instalada para processar cerca de 10 milhões de toneladas de cana por safra.

Nos últimos anos, dezenas de indústrias do setor de açúcar e etanol entraram em processos de recuperação judicial ou fecharam as portas, afetadas pelo controle de preços de gasolina por governos anteriores, entre outros fatores.