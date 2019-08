Grupo Boticário compra site de e-commerce de cosméticos Beleza na Web

São Paulo — As vendas na internet do Boticário acabam de ganhar um senhor incentivo. O Grupo Boticário anunciou nesta segunda-feira, 12, a aquisição do site Beleza na Web, plataforma que vende cosméticos pela internet.

O Beleza na Web foi fundado em 2008 pelo empreendedor Alexandre Serodio e hoje tem mais de 17.000 itens, sendo um dos líderes no segmento de cosméticos na internet brasileira. São comercializados mais de 360 marcas nacionais e internacionais de cabelo, perfumaria, pele, corpo e maquiagem.

As empresas não comentam o valor da transação, que ainda precisa ser aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), em vista do fato de que ambas têm grande participação e atuam no mesmo segmento.

Em comunicado, Serodio afirmou que o Beleza na Web “tem muita sinergia com o Grupo Boticário” e que o grupo “sempre o inspirou”. “As duas empresas estão de olho no novo consumidor e têm no DNA a inovação e a busca constante por desafios”, disse em nota.

Serodio passou a infância em meio ao setor de cosméticos — com o pai sendo presidente da Avon no Brasil na década de 1990 — e fez o Beleza na Web crescer ainda nos primórdios das vendas online no Brasil. A chave foi a aposta, para além das vendas, na produção de conteúdos de beleza com participação de cabeleireiros conhecidos, o que incentivava os consumidores a confiarem nos produtos, ainda que não pudessem tocá-los.

O Beleza na Web também fez sucesso ao oferecer na internet produtos de linhas profissionais, como L’Oreal e Clinique, mais difíceis de encontrar em farmácias e supermercados e que só costumavam ser vendidos diretamente nos salões de beleza.

A empresa não revela o faturamento, mas em entrevista a EXAME há cinco anos, o Beleza na Web afirmou que já faturava 100 milhões de reais — e apostava que poderia chegar a 1 bilhão em cinco ou dez anos.

“Com o Beleza na Web, buscamos solidificar nossa posição no mercado multimarca e atuação multicanal, integrando uma das principais plataformas multimarca do Brasil ao grupo”, disse em comunicado a vice-presidente de Novos Canais do Grupo Boticário, Isabella Wanderley.

Mercado promissor

Apostar na internet é uma necessidade para as empresas de cosmético. A categoria de Cosméticos, Beleza e Saúde foi a segunda com maior número de pedidos na internet no primeiro semestre de 2019, segundo estudo da consultoria Compre&Confie em parceria com a NeoTrust.

A categoria respondeu por 12,3% de tudo que se comprou pela internet no primeiro semestre de 2019, com 9,4 milhões de itens. O faturamento foi de 5,8% do total, totalizando 1,9 bilhão de reais no período.

Segundo a eBit/Nielsen, outra consultoria que avalia a participação do e-commerce no varejo, a categoria Perfumaria, Cosméticos e Saúde cresceu 51% na comparação com 2017. Foi a categoria que mais cresceu, bem à frente da categoria Informática, que teve alta de 27%.

No Boticário, o faturamento em 2018 foi de 13,7 bilhões de reais, segundo a empresa, com crescimento de 11%. A empresa vende produtos online desde 2008, mas ainda não divulga quanto do faturamento veio das vendas online.

Maior rede de franquias do Brasil e com marcas como Eudora, Quem disse Berenice, The Beauty Box e Vult, o Boticário luta com a concorrente Natura pela liderança do setor de cosméticos no país. Neste cenário, aumentar as vendas pela internet só tende a ajudar.