Grupo Boticário anuncia compra da Vult Cosmética

São Paulo – O Grupo Boticário anunciou nesta sexta-feira a compra da empresa brasileira Vult Cosmética, dando sequência a sua estratégia de aumentar o seu alcance no mercado brasileiro de beleza, mas não divulgou detalhes financeiros sobre a operação.

A Vult está no mercado desde 2004 e tem amplo portfólio de produtos cosméticos e maquiagem, de acordo com a empresa. Atualmente, está presente em 35 mil pontos de venda pelo país, com forte atuação em lojas multimarcas e farmácias.

“A chegada da Vult complementa o nosso portfólio e fortalece o nosso negócio, que é multimarca e multicanal”, afirmou o presidente do Grupo Boticário, Artur Grynbaum, em nota.

O grupo encerrou 2017 com receita bruta de 12,3 bilhões de reais, um crescimento de 7,5 por cento frente a 2016.

A conclusão da compra está sujeita à aprovação das autoridades brasileiras de defesa da concorrência.

“A nossa união à uma empresa referência e de sucesso como o Grupo Boticário fortalece a marca. Seguiremos na empresa para alavancar nosso crescimento nos próximos anos”, afirmaram os fundadores da Vult Murilo Reggiani e Daniela Cruz.

O Grupo Boticário controla atualmente cinco unidades de negócio – O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, The Beauty Box e Multi B.