Groupon acusa IBM de extorquir empresas de tecnologia

Um advogado para a empresa de e-commerce de descontos Groupon disse em julgamento em Delaware nesta quinta-feira que a IBM extorquiu praticamente todas as grandes empresas de tecnologia sobre taxas de patentes.

A IBM moveu processo de 167 milhões de dólares contra o Groupon, acusando a empresa de infringir quatro patentes básicas de tecnologia da internet, em caso que está sendo seguido de perto pelo setor tecnológico.

O Groupon está se defendendo com base no argumento de que a IBM está usando patentes ultrapassadas para arrancar dinheiro de outras companhias de tecnologia com ameaças de litígio.

“A IBM abordou toda empresa importante no setor de tecnologia da web, cobrando patentes”, disse o advogado do Groupon J. David Hadden, durante análise do executivo de licenciamento da IBM, Thomas McBride, em um tribunal federal.

“Se alguém vem até mim e diz ‘me pague’, eu enxergaria isso como uma demanda”, disse Hadden.

Duas das quatro patentes do caso estão relacionadas à Prodigy, o percursor da web da IBM no fim dos anos 80. As patentes da IBM descrevem tecnologias de senso comum na internet, como a administração de senhas e publicidade online.

McBride contestou a afirmação de Hadden de que a IBM abordou todas as grandes empresas ligadas à internet, mas disse que a empresa se envolveu em discussões com companhias como Yelp e Airbnb. Um representante da IBM disse à Reuters que não foram obtidos acordos de licença com a Yelp e com a Airbnb.