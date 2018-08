São Paulo- O GPA , maior grupo varejista do país, informou que seu conselho de administração aprovou nesta quarta-feira a emissão de 1,2 bilhão de reais em debêntures não conversíveis.

A operação será feita em duas séries, uma com prazo de três anos e a outra de quatro anos.

Segundo o GPA, os recursos a serem captados com a emissão serão usados para reforço do capital de giro e/ou alongamento do perfil de endividamento.