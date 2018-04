GPA tem alta de 7,5% em vendas totais líquidas do 1º trimestre

São Paulo – As vendas totais líquidas do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no primeiro trimestre cresceram 7,5 por cento na comparação anual, para 11,343 bilhões de reais, conforme o forte desempenho da bandeira Assaí mais que compensou o impacto da deflação dos alimentos nas lojas das marcas Extra e Pão de Açúcar, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela companhia.

No conceito mesmas lojas, o crescimento da receita líquida total com vendas foi de 4,4 por cento em relação ao primeiro trimestre de 2017 considerando o efeito calendário (Páscoa e um sábado a mais) e de 2,4 por cento sem o mesmo.

As ações preferenciais do GPA abriram com alta de cerca de 1 por cento nesta sexta-feira, mas ainda acumulam no ano queda de quase 11 por cento.

No atacarejo, o faturamento líquido do Assaí subiu 25,2 por cento na mesma comparação, para 5,058 bilhões de reais, impulsionado pela abertura de 20 lojas e pelo crescimento de mais de 9 por cento das vendas mesmas lojas excluindo o efeito calendário.

“A bandeira segue capturando os efeitos da assertiva estratégia, superando por mais um trimestre 12 por cento de crescimento ‘mesmas lojas’ de volume e 8 por cento de clientes”, informou o GPA em comunicado.

Já a receita líquida do multivarejo –que abrange as marcas Pão de Açúcar e Extra, em diversos formatos– caiu 3,5 por cento de janeiro a março, para 6,285 bilhões de reais, refletindo uma deflação de 4 por cento dos alimentos e o fechamento de unidades Extra para conversão em Assaí.

Em mesmas lojas, as vendas líquidas do multivarejo subiram 0,4 por cento considerando o efeito calendário, mas caíram 2,3 por cento descontando esse efeito.

Segundo o GPA, o incêndio no fim de dezembro em um centro de distribuição de refrigerados que abastecia 496 lojas gerou em um impacto de cerca de 200 milhões de reais nas vendas de janeiro e fevereiro.

Em março, contudo, ajustes na política comercial com esforços promocionais em datas comemorativas permitiram uma inversão da tendência negativa dos dois meses anteriores.

A empresa ainda citou evolução de dois dígitos em itens não alimentícios na bandeira Extra Hiper, e expansão de categorias sazonais nas lojas da marca Pão de Açúcar.

Quanto ao comércio eletrônico, o GPA apontou alta de dois dígitos no primeiro trimestre com a implementação do serviço Delivery Express em cerca de 50 lojas, mas não especificou o percentual de crescimento.