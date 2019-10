GPA tem alta de 27% no lucro, liderada por aumento nas vendas do Assaí

São Paulo — O grupo varejista GPA teve expansão do resultado operacional no terceiro trimestre, apoiado no crescimento das vendas de seu braço de atacarejo Assaí, o que ajudou a compensar o desempenho mais fraco do multivarejo.

A companhia, controlada pelo francês Casino e dona das marcas Pão de Açúcar e Extra, anunciou nesta quarta-feira que seu resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado consolidado somou 960 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 10,9% ante mesma etapa de 2018. A margem Ebitda ficou estável em 7,1%.

Em termos líquidos, o Ebitda do GPA no período foi de 839 milhões de reais, alta de 3,2% sobre um ano antes. Não ficou imediatamente claro se o número é comparável com a previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de 813,3 milhões de reais, para o período.

O lucro líquido consolidado somou 192 milhões de reais de julho a setembro, alta de 27,2% no comparativo anual.

A receita líquida do grupo cresceu 10,3% ano a ano, para 13,5 bilhões de reais. A receita líquida do Assaí, braço de atacarejo do grupo, subiu 18,4%, a 6,95 bilhões de reais. A Margem Ebitda subiu 0,7 ponto, para 7,1%.

Já no segmento multivarejo, que inclui as bandeiras Extra e Pão de Açúcar, a receita líquida do trimestre evoluiu 2,9%, para 6,58 bilhões de reais. O Ebitda ajustado encolheu 5,2% e a margem Ebitda teve baixa de 0,7 ponto, a 7,6%.

Segundo a companhia, o resultado foi impactado pelo fechamento de lojas para conversão e pela continuidade da fragilidade do cenário econômico.