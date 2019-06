GPA lança plataforma digital com entregas para atacado em até 72h em SP

São Paulo — O Grupo Pão de Açúcar (GPA) lança nesta semana uma nova plataforma digital para atacado de entrega dedicada a restaurantes, bares e outros estabelecimentos comerciais de pequeno e médio portes. O objetivo é dobrar a base de clientes no segmento até o fim do ano, disse um executivo à Reuters.

O comércio eletrônico voltado para clientes corporativos, o chamado B2B, faz parte de uma forte investida da rede varejista no segmento de atacado, que atraiu concorrência acirrada em meio à fraca recuperação da economia brasileira da mais profunda recessão em décadas.

Controlado pelo grupo francês Casino, o GPA iniciou as operações de atacado de entrega na capital paulista e arredores quatro anos atrás por meio de uma iniciativa batizada de ‘Aliados Minimercado’.

Enquanto isso, o Assaí, bandeira de atacarejo atualmente em rápida expansão, segue operando exclusivamente com lojas físicas, sem conduzir entregas.

“É um modelo complementar e também independente, com sua própria dinâmica comercial e de distribuição”, disse o gerente do Aliados Minimercado, Marcelo Rivero, em entrevista na terça-feira (18).

Ele disse que a nova plataforma digital deve responder por 10% de todas as entregas de atacado até o fim do ano, ajudando a dobrar a base de clientes ativos dentro do Aliados Minimercado para cerca de 1 mil até dezembro.

“Basicamente dobramos a taxa de crescimento mensal das entregas para 25% em relação ao começo, e a expectativa é manter esse ritmo acelerado para nos tornarmos um competidor grande no mercado de atacado de entrega”, afirmou Rivero.

Por enquanto, o prazo para entrega na Grande São Paulo é de 72 horas e o serviço é gratuito, acrescentou o executivo. De acordo com ele, o plano é expandir o serviço para outras regiões do país no futuro.

O GPA não informa as vendas de atacado dentro do Aliados Minimercardo, e Rivero não quis informar o valor investido na plataforma de comércio eletrônico voltada a pequenos e médios comerciantes. As ações do GPA acumulam alta de cerca de 8% até agora em 2019, bem aquém do rival Carrefour SA, que já subiu mais de 24% desde o começo deste ano.