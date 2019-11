GPA faz parceria com empresa gaúcha para lançar marca própria de cerveja

São Paulo — O GPA aliou-se com uma cervejaria do Rio Grande do Sul para lançar uma marca de cerveja, o que deve ampliar a participação de produtos marca própria no total das vendas do grupo para mais de 20% em 2020.

A companhia, dona das bandeiras Pão de Açúcar e Assaí, atualmente oferece mais de 2.000 produtos marca própria em várias categorias, representando cerca de 13% das vendas totais.

O lançamento da marca própria de cerveja do GPA, “Fábrica 1959”, acontece em meio a uma crescente demanda de consumidores por produtos artesanais, o que tem incentivado cervejarias a investir no segmento.

“Vendemos quase 20 milhões de garrafas por ano de cervejas especiais e esse mercado tem muito potencial de crescimento nos próximos anos porque consumidor está mais maduro a cada ano e vem migrando de cervejas mainstream para cervejas especiais”, disse o diretor de marcas exclusivas do GPA, Samir Jarrouj.

A companhia espera que a Fábrica 1959 represente 25% de todas as vendas de cervejas especiais do grupo até o final de 2020, afirmou o executivo. Mais de 600 lojas Extra e Pão de Açúcar no Brasil vão vender a marca, bem como as plataformas de comércio eletrônico do grupo.

Jarrouj não informou quanto o GPA está investindo na cerveja e em outros produtos de marca própria.

A varejista iniciou o projeto da Fábrica 1959 há mais de dois anos, quando se aliou com a cervejaria Imigração, do Rio Grande do Sul, e com o Instituto Brasileiro de Cerveja para desenvolver suas próprias receitas de cervejas Pilsen, Witbier, Weiss e India Pale Ale, disse Jarrouj.