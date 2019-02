GPA arrecada R$ 200 milhões com leilão de ações da Via Varejo

São Paulo – O grupo Pão de Açúcar (GPA) arrecadou nesta segunda-feira, 25, R$ 200 milhões com a venda em leilão de 40 milhões de ações ordinárias de sua controlada, a Via Varejo (dona da Casas Bahia e Ponto Frio). Com a operação, que havia sido anunciada ao mercado na quinta-feira, 21, a participação da varejista na companhia caiu de 39,36% para 36,27%.

Com a transação, os papéis da empresa de eletroeletrônico subiram 5,3% nesta segunda, terminando o dia cotados a R$ 4,97, uma das maiores altas do índice Ibovespa. No ano passado, o grupo francês Casino informou que, caso não encontrasse logo um comprador para a Via Varejo, iria vender as ações da companhia em bloco na Bolsa paulista, a B3.