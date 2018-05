GP Investments investe US$ 60 mi em empresa de marcas de consumo

São Paulo – O grupo de private equity GP Investments anunciou nesta sexta-feira que sua subsidiária Spice Private Equity assinou um contrato para investir até 60 milhões de dólares na empresa de bens de consumo The Craftory.

Junto com outros investidores, a Spice garantirá cerca de 300 milhões de dólares à The Craftory que a GP qualificou como empresa de investimentos dedicada ao apoio de novas marcas disruptivas no setor de bens de consumo.

“A The Craftory oferece tal amplificação através do foco em três habilidades: criação e narrativa das marcas, uso das plataformas de ativação digital e ganho de escala de forma eficiente”, diz trecho do documento do GP Investments.

Segundo o documento, a The Craftory terá sede em Londres e se concentrará na compra e expansão de marcas de consumo de alto crescimento, com receitas de mais de 10 milhões de dólares nas áreas de saúde e beleza, cuidados pessoais, higiene pessoal, comida saudável, cerveja, vinho e drinks, chá, café e refrigerantes, chocolate, artigos para casa, perfumes e pet care.