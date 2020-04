Governo vai anunciar compra de 6.500 respiradores de fabricante brasileira

O governo federal fechou a compra de pelo menos 6.500 respiradores, conforme deve ser anunciado em coletiva nesta quarta-feira, 8. A leva começa a ser fabricada nos próximos dias pela empresa brasileira Magnamed, especializada no segmento. O prazo de entrega será de até 180 dias, segundo a EXAME apurou.

A fabricação também terá parceria de empresas de outros segmentos que estão se juntando às fabricantes de respiradores para alavancar a produção. No caso da leva encomendada pelo governo, estão na parceria empresas como Suzano e Klabin, de papel e celulose, a montadora Fiat, e as fabricantes de eletrônicos Positivo e Flextronics — esta última fabrica dispositivos para empresas de tecnologia parceiras em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Essas empresas, no geral, cedem a linha de produção para fabricar os respiradores. Como o respirador é um item de alta tecnologia e de fabricação complexa, o modelo a ser produzido pelas parceiras segue a patente das empresas especializadas. Além da Magnamed, produzem respiradores no Brasil fabricantes nacionais como a Leitsung, VentLogos e KTK.

A Leitsung já havia anunciado em março parceria com a empresa de energia WEG, que usaria sua linha de produção para fazer os respiradores licenciados pela companhia especializada — segundo a WEG, serão 50 respiradores por dia.

Uma das fontes próximas ao setor informou que, com a ajuda das parceiras, a produção pode aumentar em até dez vezes nas fabricantes especializadas. No geral, a linha de produção das empresas especializadas em respiradores fabrica centenas de aparelhos por mês, mas a demanda é por milhares de itens.

A fabricação de respiradores vem sendo um dos maiores desafios no combate ao coronavírus. O aparelho é usado para ajudar pacientes que apresentem insuficiência respiratória, um dos sintomas mais comuns da covid-19, doença causada pelo vírus.

Com todos os países sofrendo com falta de equipamentos, a disputa pelos aparelhos também se tornou global. Além da linha de produção pequena, as empresas especializadas podem começar a sofrer com a falta das peças necessárias para produção.

Em um respirador produzido no Brasil, cerca de 20% a 30% dos componentes é importado, com peças vindo de países como Suíça e Estados Unidos, segundo uma fonte próxima ao setor. Indústrias também estão se oferecendo para fabricar algumas destas peças internamente, como a fabricante de aeronaves brasileira Embraer.

A Magnamed, que fechou a parceria com o governo federal, protagonizou no mês passado um dos marcos da falta de respiradores no sistema de saúde. A empresa teve uma fábrica em Cotia, em São Paulo, invadida pelo governo local na busca pelos aparelhos.

Uma lei brasileira de fevereiro permite que os governos confisquem estoques de insumos de saúde pagando preço médio dos últimos 12 meses ou o menor valor praticado. A Justiça, depois, obrigou as autoridades de Cotia a devolverem os insumos. A empresa não comenta.