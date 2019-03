Governo federal não concederá incentivos à Ford, diz Mourão

Brasília – O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta sexta-feira que o governo federal está estudando o que pode ser feito em relação à decisão da Ford de fechar sua fábrica de carros e caminhões no Estado de São Paulo, mas que não existe a possibilidade de concessão de incentivo para a montadora, como desonerações.

Mourão se reuniu mais cedo com representantes de sindicatos dos metalúrgicos do ABC paulista e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) para discutir a situação da fábrica em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, que pode desempregar até 24 mil pessoas com o fechamento da instalação, segundo os sindicalistas.

“Preocupa porque vai haver o aumento do desemprego. Estamos estudando o assunto, é uma questão de empresa privada”, disse Mourão. Ao ser perguntado se havia alguma chance de incentivos fiscais, o vice-presidente afirmou que isso está “fora de questão”.

Na terça-feira, o governador de São Paulo, João Doria, disse haver três empresas interessadas em comprar a fábrica da Ford, que emprega atualmente cerca de 3 mil pessoas. O grupo Caoa, que já distribui veículos da marca norte-americana no país, informou que era um dos que tem interesse na unidade.