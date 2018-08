Governo fará PPP de R$4,5 bi para novo sistema de tráfego aéreo

São Paulo – O governo federal decidiu criar um novo sistema de comunicação para o controle do tráfego aéreo no país por meio da primeira parceria público privada da administração direta da União, de acordo com medida divulgada nesta quinta-feira pela Presidência da República.

A PPP vai substituir 68 contratos mantidos pela Aeronáutica por um único fornecedor desse serviço, em uma licitação de 4,5 bilhões de reais.

“Esta primeira PPP na administração pública direta vai trazer benefícios diretos para passageiros e pilotos, pois vai tornar as comunicações no espaço aéreo brasileiro mais seguras, modernas e eficientes”, disse o ministro da secretaria-geral da Presidência da República, Ronaldo Fonseca.

De acordo com o governo, a PPP da Aeronáutica vai promover uma economia de recursos de cerca de 35% em relação ao que é gasto atualmente com o controle do tráfego aéreo, com eficiência administrativa e operacional e modernização do sistema com a inclusão de novas tecnologias.

“O lançamento desta PPP de comunicações do Comando da Aeronáutica é mais uma demonstração de que o governo não está parado e somente encerrará suas atividades no último dia de 2018. Até lá, ainda vamos promover dezenas de leilões na área de infraestrutura”, disse acrescentou Fonseca.