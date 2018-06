Governo dos EUA cria condições para AT&T assinar compra da Time Warner

Washington – O governo dos Estados Unidos e a AT&T concordaram nesta quinta-feira com condições que permitirão que o grupo de telecomunicações acerte a compra do grupo de mídia Time Warner, enquanto o Departamento de Justiça do país avalia se apelará da decisão judicial que permitiu o negócio.

Em comunicado conjunto, os dois lados pediram para a Justiça autorizar as companhias a assinarem a fusão de 85 bilhões de dólares, que pode ser alvo da apelação do departamento.

A AT&T aceitou administrar a Turner separadamente até o fim de fevereiro do ano que vem ou até a conclusão da operação.