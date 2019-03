Google será atingido por uma terceira multa antitruste da UE

Bruxelas – O Google está próximo de ser atingido por uma terceira multa antitruste da UE na próxima semana, relacionada ao serviço de publicidade AdSense, disse nesta sexta-feira (15), uma pessoa familiarizada com o assunto. Mas desta vez a multa deve ser muito menor que as anteriores.

Em 2016, a Comissão Europeia abriu um terceiro caso contra o mecanismo de busca mais popular do mundo ao acusar o Google de impedir que terceiros usem o AdSense para exibir anúncios de busca de concorrentes do Google.

A empresa afirmou que o Google, que na época detinha 80 por cento do mercado europeu de intermediação de anúncios de busca, manteve suas práticas anticompetitivas por uma década.

Em resposta, o Google alterou as condições em seus contratos do AdSense com terceiros, dando a eles mais espaço para exibir anúncios de concorrentes.

A Comissária Européia de Concorrência, Margrethe Vestager, disse no início deste mês que está finalizando o caso.

A Comissão se recusou a comentar o momento da decisão sobre o AdSense. O Google não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentário.