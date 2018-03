Google se alia a varejistas para reverter buscas em dinheiro

Nova York – O Google, da Alphabet, rotineiramente agrupa consultas de produtos de milhões de consumidores. Agora, ele quer receber uma fatia dessas compras também.

A companhia de tecnologia dos Estados Unidos está se aliando a varejistas, incluindo Target, Walmart, Home Depot, Costco e Ulta Beauty.

Sob um novo programa, varejistas podem listar seus produtos no Google Search, bem como no serviço de compras Google Express e no Google Assistant em telefones móveis e dispositivos de acionamento por voz.

Em troca das listagens no Google e links para programas de fidelidade de varejistas, essas empresas pagam ao Google uma parte de cada compra, o que é diferente dos pagamentos que varejistas fazem para colocar anúncios em plataformas do Google.

O passo do Google em direção a varejistas é uma chance melhor de influenciar decisões de compra de consumidores, uma medida que deve ajudá-los a competir com a rival Amazon. O Google espera que o programa ajude varejistas e capturarem mais compras em desktops, celulares e dispositivos inteligentes de casa com busca por voz – a próxima barreira ao comércio eletrônico.

A iniciativa do Google, que até então não havia sido noticiada, parte da observação de que milhões de consumidores estavam fazendo buscas com imagens de produtos, perguntando “onde eu posso comprar isso?”, “onde eu posso achar isso?”, “como eu posso comprar isso”, “como eu faço a transação?”, disse o presidente de varejo e compras do Google, Daniel Alegre, com exclusividade à Reuters.