Google mira lojas na Índia para impulsionar vendas do Pixel

O Google, da Alphabet, está de olho no lançamento de lojas físicas na Índia para impulsionar as vendas de seu smartphone Pixel, disse o jornal Economic Times nesta terça-feira, citando três fontes com conhecimento do assunto.

O Google está explorando a ideia de lojas físicas após obter uma resposta encorajadora de mais de 12 lojas temporárias abertas em shopping centers em todo o país para mostrar a segunda geração dos telefones Pixel, disse o jornal.

Em resposta a um questionamento da Reuters, o Google disse que não comenta rumores ou especulações.

A Índia é o segundo maior mercado sem fio do mundo, com 1,2 bilhão de assinantes móveis, atualmente dominado pela sul-coreana Samsung Electronics e grupos chineses como Xiaomi, Oppo e Vivo.