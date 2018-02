Google leva consumidores para as lojas físicas do Magazine Luiza

São Paulo – Pode parecer um contrassenso, mas o Google está trazendo para o Brasil uma tecnologia que irá levar consumidores não só para o comércio eletrônico, mas também para as lojas físicas. O objetivo é auxiliar o consumidor, onde quer que ele esteja, afirmou Cláudia Sciama, diretora de varejo do Google Brasil

Mesmo com tantas pesquisas feitas pela internet, nem sempre o consumidor decide fechar sua compra no meio online. “O usuário utiliza o meio digital não só para comprar, mas para tomar decisões”, afirma Sciama. Segundo ela, um terço de todas as buscas são locais, ou seja, o usuário quer ir a um ponto físico.

A primeira empresa a adotar a ferramenta no Brasil é o Magazine Luiza, que já possui uma estratégia de integrar as lojas on-line e offline. A ferramenta, chamada de Local Inventory Ads, combina o estoque físico das lojas com a localização do consumidor.

Mesmo que poucos consumidores estejam acostumados a comprar pela internet – no Magazine Luiza apenas 15% consomem em diferentes canais – mais de metade pesquisa o item na internet antes de adquiri-lo. A pesquisa é ainda mais importante para consumidores brasileiros em relação aos norte-americanos, por exemplo. Enquanto nos EUA os consumidores realizam 27 pesquisas antes de decidir pela compra, por aqui são 39.

Por isso, quando alguém faz uma pesquisa por um produto a partir do Google Shopping, uma aba no pesquisador específica para comércio eletrônico, pode verificar se o item está disponível em uma loja próxima.

De acordo com a diretora do Google, esta é uma forma de verificar se os investimentos feitos em marketing digital se revertem em vendas, mesmo as feitas em outros canais.